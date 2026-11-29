Door een lekkage rond de Bredaseweg in Etten-Leur hebben bewoners sinds vannacht mogelijk geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing zondagochtend rond zeven uur is opgelost.

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De lekkage begon in de nacht van zaterdag op zondag rond half drie en treft de Bredaseweg en directe omgeving. Het waterbedrijf werkt momenteel aan het oplossen van de storing.

Door de lekkage kun je last hebben van een lage waterdruk, geen water of bruin kraanwater. Bruin water is water dat troebel of verkleurd uit de kraan komt, bijvoorbeeld door een storing of werkzaamheden aan de waterleiding.

Brabant Water verwacht de storing zondagochtend rond zeven uur te hebben verholpen.