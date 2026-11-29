De brandweer is rond vier uur zaterdagnacht uitgerukt na een brandmelding bij Van Rooi Meat aan de Roggedijk in Helmond. De brandweer was enige tijd bezig op de tweede etage van een complex van het bedrijf.

Wat er precies aan de hand was, is niet bekendgemaakt. Wel was te zien dat rook naar buiten kwam.

De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker naar de Roggedijk gekomen. Ook de politie kwam poolshoogte nemen. Voor zover bekend zou niemand gewond zijn geraakt.