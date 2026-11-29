Een auto is zaterdagavond tijdens een politieachtervolging in het water beland naast de Vlietweg in Roosendaal. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en naar de kant zwemmen. Hij is door de politie aangehouden.

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De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De man is meegenomen naar een politiebureau.

Waarom de automobilist achtervolgd werd, is niet bekendgemaakt. De auto is uiteindelijk door de brandweer uit het water gehaald en meegenomen door een bergingsbedrijf.