Een auto is zaterdagavond tijdens een politieachtervolging in het water beland naast de Vlietweg in Roosendaal. De bestuurder, een 20-jarige man uit Oud-Gastel, kon zelf uit de auto komen en naar de kant zwemmen. Hij is door de politie aangehouden. Hij bleek onder invloed.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hij hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De achtervolging ontstond na een aanrijding op de Kerkstraat in Oud-Gastel. De 20-jarige automobilist was na die aanrijding doorgereden. Toen een agent de aangifte daarvan aan het opnemen was, kwam de verdachte langsrijden.

Daarop ontstond de achtervolging, waarbij op hoge snelheid door de bebouwde kom en de omgeving werd gereden. Op het moment dat de agent vanwege het gevaar de achtervolging wilde afbreken, verloor de verdachte de macht over het stuur en belandde die met zijn auto in het water.

De auto is uiteindelijk door de brandweer uit het water gehaald en meegenomen door een bergingsbedrijf.