Bij een voormalig belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda heeft zaterdagnacht drie keer brand gewoed. Er zou sprake zijn van opzet.

De eerste brand werd rond kwart over drie 's nachts gemeld. Toen had een container vlam gevat. Ruim een uur later was het opnieuw raak. Toen stond een Dixi-toilet in brand. De wc stond achter een hekwerk vanwege werkzaamheden aan het gebouw. De brandweer moest een van de hekken openen voordat het toilet geblust kon worden.

Rond kwart over vijf 's nachts werd er weer brand ontdekt. Toen had een andere container vlam gevat, dit keer aan de voorkant van het voormalige belastingkantoor. De politie doet onderzoek.