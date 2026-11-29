Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Loonsevaert in Kaatsheuvel. Rond een uur 's nachts ontdekte de eigenaar het vuur en waarschuwde hij de brandweer.

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De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Agenten startten een buurtonderzoek en zochten camerabeelden van de omgeving rond het tijdstip waarop de autobrand werd ontdekt. De politie sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting. Een takelbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.