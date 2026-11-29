In Breda is zondagochtend rond vijf voor half zeven een stroomstoring ontstaan. De netbeheerder is aan het werk om het probleem op te lossen. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn.

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De storing treft een deel van postcodegebied 4814. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, verwacht dat de stroom rond half elf zondagochtend weer terug is.