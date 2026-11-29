Michael van Gerwen en Niels Zonneveld hebben zich geplaatst voor de slotdag van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. Van Gerwen verpletterde zaterdagavond Chris Dobey in de achtste finale. Zonneveld rekende af met Beau Greaves.

Van Gerwen liet vorige week al zien weer in vorm te zijn, met een halvefinaleplaats tijdens het Grand Slam of Darts, en trekt die lijn deze week door. Na een 6-3 zege op Connor Scutt klopte de Vlijmenaar zaterdagmiddag de Litouwer Darius Labanauskas met duidelijke cijfers opzij (6-2) en ook Dobey, toch geen kleine jongen, moest er zaterdagavond aan geloven. De Engelsman werd imposant met 10-3 opzij gezet.

"Op het moment dat ik goed moet spelen, speel ik goed", analyseerde Van Gerwen na afloop. "Dit is wat een beetje zelfvertrouwen met je kan doen. Ik weet waartoe ik in staat ben. Als het vertrouwen er is, kan ik mooie dingen doen."

In de volgende ronde wacht Van Gerwen opnieuw een topaffiche. Daarin moet hij het opnemen tegen Jonny Clayton uit Wales.

Ook Zonneveld is op dreef in Minehead. Hij versloeg in de openingsronde de Duitser Nico Springer (6-4) en trok die lijn zaterdag door met fraaie zeges op oud-wereldkampioen Michael Smith (6-3) en meervoudig wereldkampioene bij de vrouwen Beau Greaves (10-6).

In de kwartfinale wacht Zonneveld zondagmiddag een duel met de Duitser Martin Schindler.