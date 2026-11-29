In een huis aan de Gemberstraat in Eindhoven heeft zaterdagavond een schoorsteenbrand gewoed. De brand werd rond halftwaalf ontdekt en veroorzaakte rook in het huis.

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Het ging mis nadat de bewoner de pelletkachel had gebruikt. Hij had de schoorsteen kort geleden nog laten schoonmaken. Volgens de brandweer komt het vaker voor dat brand of rook ontstaat juist na zo'n schoonmaakbeurt.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer was na ruim een halfuur klaar met de inspectie.