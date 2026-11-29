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Waterstoring rond de Laagstraat in Eindhoven
• Aangepast
De waterstoring door een lekkage rond de Laagstraat in Eindhoven is verholpen. Het waterbedrijf Brabant Water adviseert om kraanwater eerst te koken voordat je het drinkt of ermee kookt.
De storing ontstond zondagochtend rond negen uur door een lekkage in de waterleiding. Hoewel het probleem inmiddels is opgelost, blijft het kookadvies van kracht. Dit betekent dat je het kraanwater eerst moet koken voordat je het veilig kunt gebruiken.
De lekkage veroorzaakte ook verkeershinder in de directe omgeving van de Laagstraat. Het advies geldt totdat het waterbedrijf aangeeft dat het weer veilig is om het water direct te gebruiken.
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