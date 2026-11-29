In de Valkenierslaan in Breda is zondagochtend een minigraver in een bouwput beland. Dit gebeurde rond halfnegen.

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In de Valkenierslaan was een watertank in de bouwput omgevallen, vermoedelijk door hevige regenval. Door het omvallen van de tank stroomde het water de bouwput in.

Daardoor spoelde ook een grote hoeveelheid zand weg, waar de minigraver op steunde. Die schoof daardoor ook in de bouwput. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld. Vervolgens werd het bedrijf dat op de locatie aan het werk is gewaarschuwd. Over eventuele verdere schade is niets bekend.