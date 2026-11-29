Wegwerkers op de N65 tussen Helvoirt en Oisterwijk hebben zondagmiddag de schrik van hun leven gekregen. De weg is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden, maar een automobilist onder invloed trok zich daar niets van aan. Hij reed dwars door de afzetting en veroorzaakte een levensgevaarlijke situatie.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een nietsvermoedende verkeersregelaar, die zijn werk stond te doen op de N65 bij Helvoirt, schrok zich een ongeluk toen de automobilist met volle snelheid kwam aanrijden richting de afzetting. De automobilist reed op volle snelheid het vijf kilometer lange werkgebied in. Meerdere wegwerkers en verkeersregelaars moesten springen voor hun leven. De uitvoerder, wiens auto door de doldrieste automobilist werd geschampt, waarschuwde via een groepsapp meteen zijn collega's die verderop aan het werk waren.

Een kraanmachinist probeerde de asociale bestuurder tegen te houden door zijn kraan op de weg te zetten. Maar de roekeloze automobilist reed om de kraan heen en besloot vervolgens een stuk te gaan spookrijden op de rijbaan waar wél verkeer reed. Geschrokken

Vlak bij Haaren raakte de bestuurder een andere auto, maar ook dit deed hem niet stoppen. Wat verderop, bij Udenhout, viel zijn auto uiteindelijk stil. Daar trokken omstanders de sleutel uit het contact. Vermoedelijk reed de roekeloze bestuurder onder invloed van verdovende middelen. De man viel, nadat hij gestopt was, ineens weg en was vervolgens niet meer aanspreekbaar. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De auto van de man liep bij de dollemansrit flinke schade op. Rijkswaterstaat en agenten bekommerden zich om de geschrokken wegwerkers en verkeersregelaars.