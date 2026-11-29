In Loosbroek is zondagmiddag een stroomstoring begonnen. Minder dan 25 adressen zitten sinds één minuut over één zonder stroom. De storing duurt naar verwachting tot kwart over vijf.

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De stroomstoring in Loosbroek, een dorp in de gemeente Bernheze, treft een deel van postcodegebied 5472. De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing.

De exacte oorzaak van de storing is niet bekend. Naar verwachting is het probleem zondagmiddag rond kwart over vijf verholpen.