De topsportcarrière van kickbokser Tayfun Özcan zit erop. De 35-jarige Tilburger nam het tijdens zijn afscheidspartij op tegen Anouar Afakir, maar verloor. Toch overheerst niet de teleurstelling, maar opluchting en trots. “Mijn zoontje van 6 jaar was er voor het eerst bij. Hij ziet nu dat papa goed om kan gaan met een nederlaag.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Özcan vocht in zijn carrière 106 keer en in 89 partijen werd hij als winnaar aangewezen. De wedstrijd zaterdagavond tijdens het evenement GLORY Rivals in Den Bosch was zijn laatste, omdat hij kickboksen niet meer kan combineren met zijn gezin en een eigen sportschool. "Iedereen ziet de mooie resultaten, maar weet niet wat er mentaal speelt. Ik train twee keer per dag, let altijd op mijn voeding en moet op gewicht komen", zei hij onlangs.

Zijn afscheidspartij verliep niet zoals hij had gehoopt. Özcan ging neer en gaf vervolgens tegen de scheidsrechter aan dat het goed was. “Na acht tellen kwam ik een beetje bij, maar in de laatste seconde schoot in mijn hoofd dat mijn zoontje er voor het eerst bij was. Hij vond het geweldig om zijn grote voorbeeld in de ring te zien, maar ik wilde niet dat hij zag dat ik gestrekt ging. Als hij er niet bij was geweest, had ik gevochten tot het einde. Ik wilde het nu gewoon veilig houden.” Een dag later in Tilburg is Özcan vooral opgelucht. “Deze voorbereiding was mentaal extreem zwaar, ik heb niet lang geleden ook al een wedstrijd gedraaid. Het kwam uit mijn tenen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Natuurlijk wilde ik winnend afsluiten, maar je kunt niet alles krijgen wat je wil. Down ben ik nu echt niet, ik ben vooral blij dat het erop zit.”

"Niet alleen trainer, maar ook vriend, broer of vader."

De Tilburger neemt een paar dagen rust, maar gaat daarna zich volledig focussen op zijn eigen sportschool. Voor leden gaat hij door het vuur. “Ik wil voor iedereen het allerbeste voorbeeld zijn. Ze moeten me niet alleen zien als trainer, maar ook als vriend, broer of vader. Er komen ouders naar me toe die me vragen te helpen met zaken, dat mag altijd.” Daarnaast blijft hij zelf trainen om fit te blijven. “Ik wil geen vechtsporter zijn die 20 of 30 kilo aankomt”, zegt hij lachend.

"Je moet een achtergrond hebben dat je niks te verliezen hebt."

Of zijn zoontje ooit in zijn voetsporen treedt, weet de zevenvoudig wereldkampioen niet. “Ik ben in armoede opgegroeid, kickboksen was het enige waar ik goed in was. Om echt de top te halen, moet je een achtergrond hebben dat je niks te verliezen hebt. Als je in de ring stapt is het hij of ik. Onze zoon groeit op in een veilige, stabiele omgeving. Maar ik zie wel dat hij het leuk vindt, dus wellicht gaat hij het wel voor de lol doen.”