In Breda is zondagmiddag rond half drie een stroomstoring ontstaan. De storing treft een deel van postcodegebied 4814. Het is nog onbekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht de storing zondagavond rond kwart voor negen te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Breda begon zondagmiddag om twee minuten over half drie. Het getroffen gebied ligt in een deel van postcodegebied 4814. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels en het oplossen van storingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing zondagavond rond kwart voor negen verholpen.