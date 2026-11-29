In een huis op de Heensedijk in De Heen is zondagmiddag brand uitgebroken. De woning kan als verloren worden beschouwd. Meerdere brandweerkorpsen probeerden het vuur te bestrijden. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

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Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brand woedt op de bovenverdieping van het vrijstaande huis. Het vuur is volgens hem lastig te bestrijden en het nablussen zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Niemand raakte bij de brand gewond. Iedereen kon het huis volgens de woordvoerder op tijd verlaten.