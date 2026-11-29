RBC heeft zondagmiddag met 2-0 gewonnen van UNA in de Derde Divisie. De ploeg uit Roosendaal speelde thuis tegen het team uit Veldhoven. Bij rust stond RBC al op een 1-0 voorsprong. Door de overwinning klimt RBC voorlopig naar de veertiende plaats.

Gevonden voor jou

RBC opende de score in de eerste helft en ging met een 1-0 voorsprong de rust in. UNA slaagde er niet in om de stand gelijk te trekken, waardoor de thuisploeg in de tweede helft de voorsprong wist uit te breiden naar 2-0. Daarmee pakte RBC de volle drie punten.

Met deze overwinning heeft RBC nu twaalf punten uit veertien wedstrijden en staat het op de veertiende plaats in de Derde Divisie. UNA blijft voorlopig staan op de zestiende plek met elf punten uit evenveel wedstrijden.

Volgende week zaterdag speelt RBC uit tegen SV Poortugaal. UNA ontvangt dan Excelsior Maassluis in Veldhoven.