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Stroomstoring in Valkenswaard: herstel verwacht rond kwart voor negen
In Valkenswaard is zondagmiddag rond kwart voor vijf een stroomstoring ontstaan. De storing treft een deel van postcodegebied 5552. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder verwacht dat het probleem zondagavond rond kwart voor negen is opgelost.
De oorzaak van de stroomstoring in Valkenswaard is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de stroomnetwerken, werken aan een oplossing.
De storing begon zondagmiddag om kwart voor vijf. Naar verwachting is de elektriciteit rond kwart voor negen zondagavond weer beschikbaar.
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