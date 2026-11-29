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Stroomstoring in Haarsteeg: herstel verwacht rond half tien
In Haarsteeg, gemeente Heusden, is sinds zondagmiddag een stroomstoring. De storing begon om achttien minuten over vijf en duurt naar verwachting tot zondagavond half tien.
De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5254. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met het oplossen van de storing.
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