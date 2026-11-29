Een vrouw is zondag gewond geraakt na een val van haar paard in het bosgebied van de Herperduin in Schaijk. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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De val gebeurde rond kwart voor vijf in de omgeving van de Domineeshoef. De brandweer heeft de gewonde vrouw met behulp van een brancard uit het bos gehaald en naar de ambulance gebracht. De vrouw is overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen, waar zij verder behandeld wordt aan haar verwondingen.