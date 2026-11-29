In Someren is zondagavond rond negen minuten voor zeven een stroomstoring ontstaan. Het is nog niet bekend hoeveel adressen getroffen zijn. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond elf uur opgelost.

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De stroomstoring treft een deel van postcodegebied 5712 in Someren. Monteurs van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, zijn bezig met herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.