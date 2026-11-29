Drie mannen zijn afgelopen week mishandeld in Oss. Bij twee van hen gebeurde dit nadat ze een afspraak hadden gemaakt via een datingapp. Twee mishandelingen waren in het Vrijheidspark aan de Kuipers Rietbergstraat. De derde was aan de Weg van de Toekomst.

Op zaterdag 21 november had een man rond kwart voor elf 's avonds afgesproken in het Vrijheidspark. Meerdere mannen mishandelden daar het slachtoffer. Hij werd geslagen en geschopt. Ook werd hij beroofd van zijn persoonlijke spullen.

De tweede mishandeling was afgelopen donderdag rond zes uur 's avonds bij een groenstrook aan de Weg van de Toekomst. Nadat het slachtoffer zijn afspraak zag, werd hij van achteren vastgepakt en mishandeld door meerdere personen. Ook hij werd beroofd van zijn spullen.

In de nacht van zaterdag op zondag wandelde een man rond half een in het Vrijheidspark. Uit het niets werd hij belaagd en mishandeld door verschillende mensen. Onder dwang moest ook hij zijn eigendommen inleveren.

Alle drie de slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar de mishandelingen en de berovingen.