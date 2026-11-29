Advertentie
Verkeer moet rekening houden met dichte mist in West-Brabant
• Aangepast
Wie zondagavond of maandagochtend de weg op moet, kan in het zuidwesten van het land te maken krijgen met dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en vertraging op de weg.
De mist kan voor hinder zorgen in het westen van Brabant Zeeland en vrijwel heel Zuid-Holland. De waarschuwing en bijbehorende code geel gelden vooralsnog tot maandagochtend tien uur, tot na de ochtendspits dus.
Advertentie
Advertentie