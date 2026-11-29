Wie zondagavond of maandagochtend de weg op moet, kan in het zuidwesten van het land te maken krijgen met dichte mist. Het KNMI waarschuwt dat het zicht plaatselijk minder dan 200 meter is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en vertraging op de weg.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet