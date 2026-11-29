Het was koud en er lag tijdens de Warandeloop in Tilburg heel veel modder. Voor Bieke Schipperen (22) uit Raamsdonksveer was het lang geleden dat ze aan zo’n blubberige race meedeed. De atlete, die brons veroverde, woont in Amerika en genoot van de winterse omstandigheden. Haar voorbeeld van vroeger, broer Stan, deed ook mee op zijn 25ste verjaardag. “Ik keek altijd naar hem en probeerde dingen na te doen.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Een echte cross”, zegt Bieke Schipperen terwijl ze naar de vele plassen kijkt. In de categorie onder 23 jaar van de Warandeloop, tevens het NK Cross, werd ze derde. Haar eerste medaille op een NK in deze leeftijdscategorie. De bronzen plak is een beloning voor vele trainingsuren in Amerika, waar ze meer dan vier jaar woont en studeren en topsport combineert. “Mijn leven brengt veel structuur met zich mee en dat vind ik prima. Ik hoef nooit na te denken wat ik moet doen.”

Deze weken is Schipperen even bij familie en vrienden, maar volgende zomer keert ze definitief terug naar Nederland. Op werk en sportief gebied moet ze nog plannen gaan maken. “Ik ga sowieso door met hardlopen, want er zit nog meer in. Ik heb niet het gevoel dat ik het maximale eruit heb gehaald.” In het ouderlijk huis in Raamsdonksveer gaat het vaak over atletiek, onder andere met haar drie jaar oudere broer Stan. Als ze in Amerika is, is er regelmatig contact via de app. “Toen ik een klein meisje was, was Stan al mijn grote voorbeeld. Nog steeds vraag ik aan hem advies als ik dingen wil weten.” Stan Schipperen stond een aantal jaar terug, net als zijn zus dit jaar, op het podium van het NK Cross. Dit jaar eindigde hij buiten de top twintig. “Een zware blessure eerder dit jaar werd een ongewenste pauze van zes maanden. Het ging goed tijdens de Warandeloop, maar ik ben nog niet op mijn oude niveau. De top van Nederland is wel mijn doel.”

"Bieke en ik motiveren en steunen elkaar."

De IT-consultant kreeg de liefde voor het hardlopen van zijn ouders. Dat zijn zus ook hardloopschoenen aantrok en de nationale top haalde, maakt hem trots. “We zijn van thuis uit altijd gesteund in onze keuzes. Bieke en ik motiveren elkaar en wisselen ideeën uit. Onze levens in Nederland en Amerika zijn anders en we doen wat bij ons past, maar we weten van elkaar wat we ervoor moeten doen en laten.” Volgens Stan heeft zijn zus haar sportieve plafond nog niet bereikt. “Ze is een volwassen atlete die al heel hard loopt. Wat haar niveau kan zijn is lastig te zeggen. Internationaal gaat het steeds sneller, er zal nog een tandje bij moeten", zegt hij. "Bieke heeft het doorzettingsvermogen en talent om ver te komen, maar de vraag is wat ze de komende jaren wil. Het avontuur Amerika nadert het einde, de volgende fase zal bepalend zijn.”

Van Riel wint opnieuw Bij de korte cross (1875 meter) was Rick van Riel de snelste in 5.21 minuut. De Tilburger hoopt op een ticket voor het EK cross in Belgrado. Vorig jaar maakte hij als Nederlands kampioen deel uit van het Nederlandse mixed relay-team.