In Someren is zondagavond een stroomstoring begonnen. De storing startte om acht minuten over negen en treft een deel van postcodegebied 5712. De netbeheerder verwacht dat het probleem in de nacht van zondag op maandag rond twee uur is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Someren is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De storing begon zondagavond om acht minuten over negen.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van kabels en leidingen, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de stroomvoorziening rond twee uur in de nacht van zondag op maandag hersteld.