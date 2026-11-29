In Valkenswaard zitten sinds zondagavond minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De netbeheerder is aan het werk en verwacht dat de problemen maandagochtend rond zes uur zijn opgelost.

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De stroomstoring begon zondagavond om drie minuten over half tien. Het gaat om een onverwachte storing waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De getroffen adressen bevinden zich in een deel van postcodegebied 5552.

De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio beheert, heeft laten weten dat de storing naar verwachting maandagochtend om zes uur verholpen is.