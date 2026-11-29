De politie is sinds zondagmiddag op zoek naar de 67-jarige Lanni in Eindhoven. De vrouw werd voor het laatste gezien rond half vijf ter hoogte van een supermarkt aan het Biarritzplein. Lanni is van Chines afkomst en spreekt geen Nederlands.

De vrouw vertrok zondagmiddag om twee uur vanuit het huis van haar dochter aan de Meierijlaan in Eindhoven. Ze werd voor het laatste gezien bij de supermarkt, rond half vijf.

Ze spreekt geen Nederlands en heet ook geen telefoon bij zich. Ze heeft een licht getinte huidskleur, zwart/grijs haar, een dun postuur en is 1.55 meter lang.

OP het moment van de vermissing droeg ze een paarse jas, donkere/ zwarte broek en donkere schoenen. De politie roept mensen die de vrouw gezien hebben zich te melden.