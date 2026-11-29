Michael van Gerwen is zondagavond niet doorgedrongen tot de finale van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. In de halve finale was landgenoot Kevin Doets met 11-9 te sterk voor de darter uit Vlijmen.

Eerder op zondag won Van Gerwen in de kwartfinale van Jonny Clayton (10-8). De kwartfinale was het eindstation voor Niels Zonneveld uit Helvoirt. Hij verloor met 10-7 van Martin Schindler.

Van Gerwen bereikte vorige week ook al de halve finale, toen van het Grand Slam of Darts. Deze week trok hij de goede lijn door. Na een 6-3 zege op Connor Scutt klopte de Vlijmenaar zaterdagmiddag de Litouwer Darius Labanauskas met duidelijke cijfers (6-2) en ook Chris Dobey, toch geen kleine jongen, moest er zaterdagavond aan geloven. De Engelsman werd imposant met 10-3 opzij gezet.

Van Gerwen en Zonneveld kunnen zich nu op gaan maken voor het WK Darts, dat op 11 december begint.