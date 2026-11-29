Een auto is zondagavond volledig uitgebrand op de Heusdenseweg op de grens van Waalwijk en Heusden. De auto vloog tijdens het rijden in brand en de bestuurder kon de auto op tijd aan de kant zetten. Niemand raakte gewond.

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Nadat de inzittenden veilig uit de auto waren, werd de brandweer gebeld. Die kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Omdat er in de directe omgeving weinig bluswater beschikbaar was, kreeg de brandweer ondersteuning van de watertankwagen uit Waalwijk.