The Prodigy keert terug op podium Paaspop
Daarmee heeft Paaspop zijn derde grote publiekstrekker gepresenteerd. Behalve The Prodigy, zijn ook Underworld en de Amerikaanse band Fun Lovin' Criminals namen waar het publiek voor naar Schijndel komt.
De StaatEn dan hebben we het nog niet eens over de keur aan Nederlandse artiesten die Paaspop gaat laten springen. Waar al bekend was dat Fresku, Jett Rebel en De Jeugd van Tegenwoordig zouden komen, kan Paaspop daar nu ook De Staat op de poster aan toevoegen.
Andere nieuwe namen die dinsdag bekend werden gemaakt zijn onder andere Baby Blue, Balthazar, Baroness, Bassjackers, The Bohicas, Buster Shuffle, Che Sudaka, Circle J, Dr. Lektroluv, Erick E, Krema Kawa, La Fuente, Memphis Maniacs, Slamboree, Spiritual Beggars en Woodie Smalls.
Honderd optredensPaaspop heeft nu al ongeveer honderd optredens op het programma staan. En dat moet allemaal van 25 tot en met 27 maart helemaal losgaan op het festivalterrein in Schijndel.
Lees alles over Paaspop op omroepbrabant.nl/paaspop.