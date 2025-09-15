The Prodigy keert terug op podium Paaspop

Qua Britse dance-acts die furore maakten in de jaren negentig zit het dit jaar wel snor op Paaspop. Na Underworld maakte het festival dinsdag bekend dat ook The Prodigy het podium in Schijndel zal beklimmen. De band van Liam Howlett stond daar vorig jaar ook. Tot wederzijds genoegen, zo blijkt.

Rippe Hessel Geschreven door

Daarmee heeft Paaspop zijn derde grote publiekstrekker gepresenteerd. Behalve The Prodigy, zijn ook Underworld en de Amerikaanse band Fun Lovin' Criminals namen waar het publiek voor naar Schijndel komt.

De StaatEn dan hebben we het nog niet eens over de keur aan Nederlandse artiesten die Paaspop gaat laten springen. Waar al bekend was dat Fresku, Jett Rebel en De Jeugd van Tegenwoordig zouden komen, kan Paaspop daar nu ook De Staat op de poster aan toevoegen.



