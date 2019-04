Inval bij Kuysten Watersport in Kaatsheuvel wegens onderzoek naar witwassen

Tenminste een boot is in beslag genomen

Bij Kuysten Watersport in Kaatsheuvel zijn maandag administratie en boekhouding in beslag genomen en apparaten waarop zulke gegevens staan. Dit gebeurde bij een actie van de landelijke politie en het Openbaar Ministerie, bijgestaan door een rechter-commissaris. Het botenbedrijf zou bij zijn handel crimineel verworven geld hebben gebruikt.

Ook hebben specialisten gekeken of vaartuigen van het bedrijf illegaal zijn voorzien van kentekens of zijn gestolen. Zeker honderd boten zijn geïnspecteerd. Ten minste één vaartuig is in beslag genomen. De anti-witwasactie was om halfvijf voorbij. Ongeveer twintig mensen deden er aan mee en er werden ook honden ingezet. Er is niemand aangehouden.

Veiligheidsvoorschriften

Medewerkers van de gemeente Loon op Zand hebben tijdens de actie gekeken of Kuysten zich houdt aan het bestemmingsplan, veiligheidsvoorschriften en vergunningen.