Deze elf optredens wil je niet missen op Paaspop 2016

Dit weekend vindt de aftrap van het festivalseizoen plaats in Schijndel. Tijdens Paaspop staan bekende acts uit binnen- en buitenland op het podium. Maar welke moet je zeker zien? Omroep Brabant zette tien acts op een rijtje die je niet mag missen.

4. Golden Earring Vijftig jaar in het vak en nog steeds rocken Cesar en de andere drie keizers Barry, George en Rinus harder dan een met ruw diamant gewapend blok granieten beton. Wat kunnen we nog over deze levende legendes zeggen dat niet al eerder in een bibliotheek vol biografieën smakelijk werd opgedist? Exact. Vrijdag / Apollo / 22.30 - 00:00 uur

3. De Staat Daar zijn ze weer! ‘O’? Juist, ja. Het heeft even geduurd maar ‘O’ is alweer het vierde album van de formatie rond Torre Florim. Een nieuw wapenfeit dat ‘staat’ als een huis. Wat we eigenlijk willen zeggen, is dat je maar beter dekking kunt zoeken. Blijven staan is daarbij juist géén optie! De Staat timmert al enige jaren aan de weg en de puntige, staccato uithalen van Torre slaan de spijker op z’n kop. Grotere thema’s uit de maatschappij worden aangehaald, gedragen door donkere gitaarklanken en dansbare electronica. Zaterdag / Phoenix / 19:45 - 20:45 uur

2. Lil’ Kleine& Ronnie Flex Popprijswinnaars, hitmeesters, meneer Drank en meneer Drugs, samen maakten ze ook Lil' Kleine's album WOP waar goed te horen is waarom heel Nederland van ze houdt. Daar is het feestje. Vrijdag / Roxy / 00:30 - 02:00 uur

1. The Prodigy The Prodigy sleurt sinds zijn oprichting begin jaren negentig moeiteloos liefhebbers van álle soorten muziek de dansvloer op om ze daar in volledige vervoering te brengen met een ongekend audiovisueel spektakel. De energie van de excentrieke oerleden Liam Howlett, Keith Flint en Maxim Reality zweept het uitzinnige publiek steevast nog verder op, opgejut door wereldhits als Out Of Space, No Good, Breathe, Firestarter, Voodoo People, Smack My Bitch Up, Invaders Must Die, Omen en het recente Nasty. Zaterdag / Apollo / 00:30 - 02:00 uur

5. Jack ParowDe man met de lange pet komt uit Zuid-Afrika voor een feestje naar Nederland waar niet alleen zijn typische raps klinken, maar ook die onweerstaanbare deuntjes waar hij alles in verpakt.

Zondag / Roxy / 20.00 - 21:00 uur



6. Jett Rebel

Who the Fuck Is Jett Rebel?!? Dat is in ieder geval de titel van de gelijknamige documentaire die antwoord tracht te geven op die prangende vraag. Wij doen alvast een voorzet: de Haagse Jett Rebel is een intrigerend talent - zanger, componist en multi-instrumentalist. Zijn extravagante uiterlijk wordt getypeerd door het dragen van nagellak, lippenstift en sieraden. Hij verkocht in 2015 de Heineken Music Hall uit en staat in 2016 weer op Paaspop - be there!

Vrijdag / Apollo / 19.00 - 20:00 uur



7. Rectum RaidersDeze gasten zijn gestoord. Na het meemaken van deze show, is niets nog hetzelfde. Een ultiem hoogtepunt, je zal echt even moeten bijkomen, een sigaretje zal niet genoeg zijn en even naknuffelen is er niet bij. Ze spelen op vrijdag, dus dat komt goed uit, ben je gelijk in de Paaspopstemming zoals die bedoeld is. Deze metalband speelt eigengemaakte, zieke muziek, maar ook de meest geile en krankzinnige covers die iedereen kan meebrullen. Verwacht opblaaspoppen, komkommers, slagroom, eenhoorns, de meest ranzige outfits en de beste show van je leven.

Vrijdag / Thunderbolt / 17.30 - 18:30 uur



8. Underworld

Bijna dertig jaar geleden opgericht in het Engelse Cardiff, ontpopt de band zich gedurende een kleine drie decades als een muzikale Columbus die het avontuur en de scherpe randjes opzoekt. Dat Underworld daarbij onbedoeld één van de architecten van elektronische muziek wordt dringt op dat moment nog niet echt bij de band door. De definitieve wereldwijde doorbraak volgt in 1996 met de single ‘Born Slippy .NUXX’ die in de spraakmakende film ‘Trainspotting’ te horen is en mede daardoor een onwaarschijnlijk grote wereldhit wordt. In de volksmond ‘Born Slippy’ genoemd, bindt hét dance anthem van de jaren negentig een hele generatie muziekliefhebbers aan zich en slaat het zinnetje ‘shouting lager lager lager lager’ in haar collectieve geheugen op. Underworld laat op Paaspop het ontluikende euforische lentegevoel vroegtijdig beginnen.

Zondag / Apollo / 23.30 - 01:00 uur

9. BalthazarBen jij een dromer? Op Paaspop komen dromen uit. Sluit je ogen en laat je meesleuren in een wereld vol gekleurde, tot de verbeeldingsprekende composities. Gecompliceerd maar nooit geforceerd. De populaire Belgische indie rockband Balthazar grossiert in verslavende en overrompelend mooie popliedjes die de tijd voor éven laten stilstaan en alles om je heen doen vergeten. Niet getreurd, bij het openen van je ogen bevind je je weer in de wereld van Paaspop. Je kunt het slechter treffen, laten we maar zeggen.

Zondag / Apollo / 17.30 - 18:30 uur

10. De KraaienMet nummers als Ik Vind Je Lekker, Ik Wil Met Je Sexen en Dat Gepijpzeik is De Kraaien natuurlijk een grap, maar wel een verdomd goede. Het rapduo, bestaande uit Prins Clit In Paanham en Bernd Gansebev, mocht drie jaar geleden namelijk al een gouden plaat in ontvangst nemen, en komt nu met het eerste volledige album. De Hagenezen zijn larger than life op het podium, waar ze niet alleen ondersteund worden door een knallende liveband, maar ook door rookbommen, cheerleaders en strippers.

Vrijdag / Roxy / 17:45 - 18:30 uur



11. BZB

Een betere naam was ook wel BBF (Band Bouwt Feest) geweest. Omdat Pasen een christelijk feest is - en een leven zonder zonden zonde - zal BZB de dorstigen laven met een geslaagde combinatie van pils in de ene hand en in de andere een setlist van ongeveer een kilometer lengte waarop BZB-klassiekers als ‘Echte Vrienden’, ‘Koning Pintenman’, ‘Ik Leer Het Nooit’, ‘en ‘Morgen Heb Ik Spijt’ afgewisseld worden met nummers van de nieuwe aankomende EP ‘Ankers’. WKNW (wij kunnen niet wachten)! Burp.



Vrijdag / Apollo / 16:00 - 16:45 uur

Alles over Paaspop kan je vinden op omroepbrabant.nl/paaspop.