Nieuwe website van Omroep Brabant: veiliger, flexibeler en meer ruimte voor video

EINDHOVEN - De website van Omroep Brabant krijgt dinsdag een nieuw jasje. Dit betekent niet alleen een opfrisbeurt maar hier en daar zijn er ook wat inhoudelijke veranderingen. De site wordt veiliger en video krijgt een meer opvallende plek. Bovendien kan de gebruiker straks zelf bepalen hoe overzichtspagina’s worden getoond.

Bij de aanpassingen is goed geluisterd naar reacties van het publiek. Omroep Brabant vraagt met enige regelmaat aan Brabanders wat ze van de website vinden maar er komen ook spontaan veel op- en aanmerkingen binnen.

Veiligheid

Met de vernieuwde website wordt onder meer een stap vooruit gezet waar het gaat om veiligheid. Voortaan gebruikt de website een https-verbinding. Door deze aanpassing is het voor buitenstaanders niet meer mogelijk om bijvoorbeeld inloggegevens of zoekopdrachten te onderscheppen. Dat betekent ook dat internetbrowsers als Google Chrome niet meer zullen melden dat de site ‘niet veilig’ is.

Op tablet en desktop is het straks mogelijk om zelf aan te geven hoe de overzichtspagina’s moeten worden weergegeven. Gebruikers kunnen kiezen tussen ‘klein’, ‘middel’ en ‘groot’. Dat betekent een keuze tussen kleine foto’s met alleen de kop van het artikel of grotere afbeeldingen met ook al de eerste alinea van het bericht.

Opvallendere plek voor video

Omdat bezoekers van de website video belangrijk vinden, krijgt die een opvallendere plek op de site. Op de homepage worden de nieuwste video’s getoond en er is een speciale pagina voor wie een completer overzicht wil.

De omroep sluit met de vernieuwde website aan bij een aantal andere regionale omroepen in Nederland. Deze samenwerking levert een kostenbesparing op maar moet er ook voor zorgen dat ze in de toekomst slagvaardiger is als er aanpassingen nodig zijn. Achter de schermen wordt ook al gewerkt aan een grote update voor de app die dagelijks door honderdduizenden Brabanders wordt geraadpleegd. Die aanpassing volgt later dit jaar.