Giftig zoutzuurgas vrijgekomen bij brand busje met drugsafval, omwonenden voorlopig niet naar huis De wagen wordt nat gehouden door de brandweer (Foto: Dave Hendriks / SQ Vision).

EINDHOVEN - In de Offenbachlaan in Eindhoven is het gevaarlijke zoutzuurgas vrijgekomen nadat daar zaterdagnacht een vrachtwagen met drugsafval uitbrandde. De brandweer houdt voortdurend een slang met water hierop gericht, zodat het gas niet wegtrekt.

Geschreven door Peter de Bekker

De vrachtwagen staat naast een appartementencomplex. Dat is vanwege de giftige dampen ontruimd. LEES OOK: Brandende vrachtwagen 'tjokvol drugsafval' ontdekt in Eindhoven, twaalf appartementen ontruimd Zoutzuurgas

De stof zoutzuurgas is giftig en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In 2016 meldde een inwoner van Helmond last te hebben van 'koppijn, zweren en kokhalzen' door zoutzuurgas. De brandweer meldt dat de concentratie gas in dit geval laag is, er is geen gevaar voor de omgeving. Wel kan het gas voor stank zorgen. Metershoge vlammen

De bewoners van het complex in Eindhoven schrokken zaterdagnacht wakker van knallen en zagen 'metershoge vlammen'. Twee ruiten van het complex sneuvelden door de hitte die vrijkwam. "In de uitgebrande vrachtwagen zijn resten van tonnen, filters en verwarmingselementen te zien", vertelt verslaggever Imke van de Laar. 'Roekeloos'

Buurtbewoners hebben de geëvacueerde bewoners van het complex de eerste uren opgevangen. Vervolgens zijn ze naar het Genderdal gebracht. Volgens de brandweer kunnen ze op zijn vroegst aan het eind van de middag weer terug naar huis. Burgemeester John Jorritsma en politiechef Frans Heeres reageren geschokt en boos op de in brand gestoken bus vol chemicaliën. Zij noemen de actie 'roekeloos' en ze spreken van 'idioten'.