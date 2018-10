'Fire, fire!' Geëvacueerden brand Veldhoven op de loop voor vuurzee

De groep jonge mensen, grotendeels buitenlanders die hier werken, wonen in een appartementencomplex pal naast het afgebrande autobedrijf. De Londenaar Ibrahim kwam in actie om zijn medebewoners te redden. "Ik wist niet wie er allemaal waren, dus ik klopte maar op alle deuren en begon te schreeuwen: Fire, fire." Ibrahim vond het als Londenaar vooral eng hoe het allemaal zou gaan met zo'n grote brand in het buitenland.

Snelle evacuatie

De evacuatie ging erg snel en ook de brandweer was binnen vijf minuten ter plekke, zegt Ibrahim, die net als de andere bewoners vol lof is over het optreden van de hulpdiensten. De Londenaar is wel wat gewend, want hij was eerder getuige van een terroristische aanslag vorig jaar bij het parlement in de Britse hoofdstad.

Ondanks de ontruiming van hun woningen kunnen de geëvacueerden uit onder meer Frankrijk, Montenegro en Londen nog wel lachen: "Er is niemand gewond geraakt, dat is het positieve", zegt Ibrahim met een lach. Geschrokken zijn ze natuurlijk wel. "Er staan heel veel spullen met emotionele waarde in mijn huis, daar was ik wel bang voor dat ze verloren zouden gaan", zegt Jennifer. Na de koffie met cake in het parochiecentrum willen de evacués maar één ding: zo snel mogelijk weer terug naar huis.