'Welke idioten doen zoiets?', burgemeester geschokt over brandende truck vol chemicaliën in woonwijk

"Zaterdagavond stond hier vlakbij ook al zo'n busje met chemicaliën, waarvan de stoffen in het riool lekten. Vreselijk...", verzucht Jorritsma. Waarom in een paar uur tijd twee busjes vol chemicaliën in dezelfde buurt gedumpt werden - en er een in brand werd gestoken - is de burgemeester onduidelijk. "Dit is levensgevaarlijk. Synthetische drugsafvalstoffen - het gaat om aceton, allerlei soorten zoutzuren en dergelijke - kunnen exploderen met die hitte. De troep verdwijnt in de grond, maar ook de dampen zijn gevaarlijk. Daarom houdt de brandweer alles nat."

Held

Er is een speciaal team ingeschakeld dat de troep gaat opruimen. "Ook voor die mensen is dit een bijzonder gevaarlijke klus", legt Jorritsma uit. "Ze gaan de vrachtauto heel voorzichtig 'leeg pellen'. Als zij daarmee aan de slag gaan, moet er gestopt worden met het nathouden."

Vanwege de ernst van de situatie zijn de bewoners van het appartementencomplex waarnaast de brandende bus geparkeerd stond allemaal ondergebracht bij vrienden, familie en kennissen. "Zaterdagnacht zijn zij opgevangen door een buurtbewoner", vertelt de burgemeester trots. "Die is een held, vind ik. Wie niet bij vrienden en familie terechtkan, wordt in het buurthuis opgevangen." Het gaat volgens hem nog heel veel uren duren voordat de buurtbewoners weer terug naar hun appartement kunnen. "Dit zal in de loop van de avond zijn."

'Het is dweilen met de kraan open'

Jorritsma benadrukt dat 'dit heel anders had kunnen aflopen.' "De brandende vrachtwagen vol chemicaliën had een explosie kunnen veroorzaken, tegen een gevel! Ik weet niet wat voor idioten zoiets doen. Hun wagen daar parkeren, vlak tegen een gevel en hem dan in brand steken." Hij spreekt van nietsontziende daders. "Ze hebben geen benul wat ze hun medemens aandoen."

Jorritsma - die zondagochtend direct contact had met de minister - benadrukt dat hij de strijd wil aangaan met mensen die dit doen. "Dat is dagelijks werk en dat is ook het frustrerende. Het is dweilen met de kraan open. Daar maak ik me ernstig zorgen over."