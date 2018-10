Van Death Valley tot Boston: Tim rent dwars door Amerika voor strijd tegen MS

BOSTON - De marathon van Boston is pas over een half jaar, maar Tim de Groot uit Tilburg is al druk bezig met de voorbereidingen. Met trainen natuurlijk, maar vooral ook met geld ophalen voor de strijd tegen de spierziekte MS.

Afgelopen zomer rende Tim door zeventien staten van Amerika om aandacht te vragen voor zijn doel. Hij snelde door het bloedhete Death Valley en over de beroemde Route 66. Door de mensenmassa op Times Square in New York, langs de filmsterren in Hollywood om vervolgens te eindigen op de finishlijn van de marathon in Boston.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.



Streefbedrag

Met zijn inspanningen steunt Tim The National MS Society, een Amerikaanse organisatie die een wereld zonder MS nastreeft. Het minimale bedrag om te rennen voor dat goede doel is 7500 dollar, dus Tim hoopt 8000 dollar op te halen voordat de marathon van Boston begint. Dat is op 15 april 2019. De teller staat zes maanden voor de marathon op 3805 dollar.

Glenn, een goede vriend van Tim, lijdt sinds zijn 18e aan de ziekte. “Het is raar om te zien dat iemand met wie je opgroeit het steeds zwaarder krijgt”, vertelde Tim eerder. Je kunt hem steunen via deze website.