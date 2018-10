De Bob is op: Efteling komt met nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz

KAATSHEUVEL - Goed én slecht nieuws voor liefhebbers van de Bobsleebaan in de Efteling. Het attractiepark in Kaatsheuvel maakte dinsdag bekend dat de Bob vanaf donderdag 11 oktober weer open gaat, maar de laatste dagen van het oude beestje zijn geteld.

In september 2019 wordt op dezelfde plek een nieuwe familie-achtbaan gebouwd: Max & Moritz. Het gaat om een dubbele achtbaan voor de hele familie. De op een Duits beeldverhaal gebaseerde attractie vervangt de Bob, die liefst 34 jaar dienst deed en de laatste tijd veel last had van ouderdomskwaaltjes.

“De Bob is een populaire attractie met een heel eigen karakter. Ik ben blij dat onze gasten vanaf deze week weer rondjes in de achtbaan kunnen maken, juist omdat deze voor kinderen vaak de eerste achtbaanbeleving biedt. Zolang we de veiligheid en het comfort van de ritbeleving kunnen garanderen, zal de Bob open blijven”, aldus Coen Bertens van de Efteling.

“Wel is nu bekend geworden dat dit voor bepaalde tijd zal zijn. De benodigde aanpassingen voor de toekomst en het feit dat soortgelijke achtbanen niet meer geleverd worden, hebben ertoe geleid dat de Efteling een alternatief heeft gezocht en gevonden.”

15 miljoen, voorjaar 2020

De huidige Zwitserse thematisering en het stationsgebouw van de Bobbaan blijven behouden. In september 2019 starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe achtbaan, die 15 miljoen euro gaat kosten. De attractie Max & Moritz opent in het voorjaar van 2020.