Vrachtwagen vol drugsafval uitgebrand in woonwijk: schoonmaak vervuilde grond begonnen Foto Twitter: @renevanhoof

EINDHOVEN - Op de plek aan de Offenbachlaan in Eindhoven waar zondag een vrachtwagen vol drugsafval uitbrandde, is een gespecialiseerd bedrijf dinsdagochtend begonnen met het opruimen van de vervuilde grond. Ook op de plek in de buurt waar een andere vrachtwagen drugsafval lekte, moet de grond worden afgegraven.

Geschreven door Sandra Kagie

Volgens medewerkers van het bedrijf dat de bodemsanering uitvoert, lijkt de vervuiling vooralsnog mee te vallen. "In de natuur is het meestal veel erger", laten ze aan onze verslaggever die ter plekke is, weten. De gemeente verwacht dat het werk enkele dagen gaat duren. Bewoners hoeven hiervoor niet opnieuw hun huis uit. Zondag moesten bewoners van twaalf appartementen wel hun huis uit. Bij de brand kwam toen het gevaarlijke zoutzuurgas vrij. De recherche gaat uit van een verband tussen beide dumpingen. Er zijn in de zaak nog geen aanhoudingen verricht.