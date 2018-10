Rob Jetten uit Uden volgt Pechtold op, 'Udense schoolbrand inspireerde me om de politiek in te gaan'

EINDHOVEN - De Brabantse Rob Jetten gaat Alexander Pechtold opvolgen als fractievoorzitter van D66. Dat werd dinsdagochtend bekendgemaakt. Zaterdag kondigde D66-partijleider Pechtold op een partijbijeenkomst in Den Bosch aan op te stappen als partijleider.

Rob Jetten groeide op in Uden. In 2017 werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer. Dinsdag werd bekend dat de 31-jarige Jetten Alexander Pechtold opvolgt als fractievoorzitter van D66. De nieuwe fractievoorzitter is niet automatisch de nieuwe partijleider. Die wordt later gekozen en daar zouden zich ook kandidaten van buiten de Kamer voor kunnen melden.

Turkse basisschool in de fik gestoken

In Uden raakte de jonge Rob Jetten geïnspireerd om de politiek in te gaan. De aanleiding was niet leuk, schrijft hij op de pagina van de Tweede Kamer: "In de nacht na de moord op Theo van Gogh werd in mijn geboortedorp Uden een Turkse basisschool in de fik gestoken. Het bleek een uit de hand gelopen kwajongensstreek van jongens uit mijn voetbalteam, maar de buitenwereld deed alsof het dorp een groot probleem had met extreemrechtse jongeren. Met een aantal leeftijdgenoten wilde ik laten zien dat het anders zat."



"We organiseerden verschillende acties en spraken in de gemeenteraad in. Ik vond politiek altijd al interessant, maar nu werd me duidelijk dat je initiatief moet nemen als je het ergens niet mee eens bent."

Jong broekie

Maandag werd er druk gespeculeerd wie de nieuwe fractieleider zou worden van D66. Een angst van de coalitiepartners was dat het een jong broekie met profileringsdrang zou zijn. D66 is bereid om verder te gaan in klimaatmaatregelen dan andere partijen. Rob Jetten is met zijn 31 jaar jong en profileerde zich al eerder als het om het klimaat ging, hij is mede-indiener van de Klimaatwet.

Jetten studeerde bestuurskunde aan Radboud Universiteit Nijmegen. Hij begon zijn politieke carrière als beleidsmedewerker voor de D66-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast was hij tussen 2010 en 2017 gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen.

Burgemeesters en klimaat

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 werd hij verkozen in het Nederlands parlement. Namens zijn fractie is hij woordvoerder klimaat, energie en gas, spoor, democratische vernieuwing en Economische Zaken. Jetten is de indiener van de initiatiefwet deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester. Daarmee wordt uit de grondwet gehaald dat de Koning de commissaris van de Koning en de burgemeester benoemt.

Pechtold heeft veel vertrouwen in zijn opvolger; "Ik ben ongelofelijk blij en trots erop dat jij mij gaat opvolgen'', sprak Pechtold de nieuwe fractievoorzitter toe. "Je hebt afgelopen jaar laten zien dat je je mannetje staat, dat je moeilijke dossiers aankan.'' Jetten heeft daarnaast aangetoond dat hij niet alleen een talent maar ook een leider is, aldus de vertrekkende voorzitter.