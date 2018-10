En dat is vijf! Maken Brabantse fractievoorzitters Nederland extra gezellig?

EINDHOVEN - Ze zijn alle vijf geboren en getogen in Brabant en nu zijn ze allemaal fractievoorzitters van grote politieke partijen. Dinsdag werd duidelijk dat oud-Udenaar Rob Jetten de nieuwe man is voor D66. Lilian Marijnissen van de SP, VVD-er Klaas Dijkhoff, Jesse Klaver van GroenLinks en Henk Krol van 50PLUS gingen hem voor als fractievoorzitter.

Dat betekent dat 84 zetels van de 150 in de Tweede Kamer aangestuurd worden door iemand met een Brabantse afkomst. Dat is vast niet in het nadeel van onze provincie. Niemand die zo goed de regionale knelpunten kent, als een Brabander.

Stempel

Alle vijf hebben ze hun eigen expertises. Rob Jetten werd in 1987 geboren in Uden. Zijn teamgenoten staken destijds de Islamitische basisschool Bedir in Uden in brand. Dat gebeurde in dezelfde week waarin Theo van Gogh werd doodgestoken.

Uden kreeg het imago van een dorp vol extreemrechtse jongeren. Het verhaal zat anders in elkaar en Rob voerde actie tegen deze stempel. Hij merkte dat je op moest staan als je iets wil veranderen. Dit stimuleerde zijn politieke ambities.

Klimaat niet verder laten afglijden

De verse fractievoorzitter van D66 wordt gedreven door onrecht. Daarnaast maakt hij zich druk over de toekomst van jongeren. Het gaat dan niet over de betaalbaarheid van huizen of goed onderwijs, maar over het klimaat.

Hij is mede indiener van de Klimaatwet. D66 staat erom bekend dat zij binnen de regeringspartijen extremere maatregelen willen om het klimaat niet verder af te laten glijden.

Bossche bol

Onrecht is ook iets wat generatiegenoot Klaas Dijkhoff uit Breda zegt aan te spreken. Voordat hij VVD-minister van Defensie werd was hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Rechten in het algemeen, maar ook mensenrechten en ook Europese rechten hebben zijn aandacht.

Onlangs borrelde een persoonlijk gevoel van onrecht in hem op en schreef hij zich uit bij de katholieke kerk na aanvaringen met de Aartsbisschop. Om het gezellig te houden beloofde hij met de kardinaal een Bossche bol te eten.

Papa Jan

Bijna om de hoek van Rob Jetten werd in 1985 de huidige fractievoorzitter van de SP geboren in Oss. Het politieke gevoel is haar met de paplepel ingegoten. Papa Jan maakte de SP tot een volwaardige politieke partij.

Mama Mari-Anne droeg lokaal haar SP-steentje bij in de gemeentepolitiek. Als zestienjarige werd Lilian Marijnissen destijds met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Ze mocht alleen niet meedoen omdat je minimaal achttien moet zijn om deel te nemen aan de raad. Dat deed ze dan ook twee jaar later vol passie.

Vakbonden hebben aan haar een medestander. De SP is een linkse partij en de koers die nu gevaren wordt moet haar pijn doen. In de oppositie heeft ze het dan ook druk.

Er zijn veel onderwerpen waar de partij tegen is. Ook Lilian is gevoelig voor onrecht. Zeker als het gaat over zieken en de zorg. Ze laat ook van zich horen als het gaat over de rechten van werknemers die werken in de zorg.

Bert en Ernie trouwen

Henk Krol van 50PLUS is zoveel meer dan een 'standaard' politicus. Hij begon ooit bij VPRO-Radio, werkte bij de TROS en richtte vervolgens de Gaykrant op. Henk is journalist, ondernemer en politicus. In 1977 was hij al voorlichter van de VVD, maar pas in 2011 ging hij zelf de politiek in als Statenlid van Brabant.

In de eerste plaats zet Henk Krol zich met zijn partij 50PLUS in voor de oudere medemens in Nederland, maar op de tweede plek komt hij op voor de sociale acceptatie van homoseksuelen. Zo kreeg Henk de eerste Jos Brink-prijs. Pas geleden liet Krol weten bij Omroep Brabant dat hij graag Bert en Ernie wil trouwen.

Worstenbroodje

En dan is er nog Jesse Klaver is opgroeide in Roosendaal. Hij is net als Lilian en Klaas een stemmenknaller gebleken. Rob moet het nog waarmaken, maar de anderen kunnen allemaal rekenen op een berg voorkeursstemmen. Jesse Klaver maakte zijn GroenLinks groot met zijn optreden naar buiten.

Hij heeft net als Lilian een werkgeschiedenis bij de vakbond. Wat betreft klimaat kan hij het vast goed vinden met de Brabantse Rob. Rechtse Klaas is voor Jesse misschien wat lastiger, maar twee Brabantse politieke bollebozen moeten daar toch een weg in kunnen vinden, misschien dat een worstenboordje helpt.