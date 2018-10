Brandstichtingen leegstaand café in Oss: twee mannen opgepakt

OSS - De politie heeft twee mannen opgepakt voor brandstichtingen in een leegstaand café in Oss. Het gaat om een 36-jarige man uit Oss en een 22-jarige man zonder vast adres. De arrestaties waren maandag en dinsdag.

In een leegstaand café aan de Berghemseweg in Oss woedde 31 juli vorig jaar een felle brand. De vlammen sloegen uit het dak en de zolder stortte hierdoor in. Een week daarvoor was er ook al brand in het pand.



Gevangenis

Het zijn bekenden van de politie. De 36-jarige verdachte werd aangehouden in zijn huis in Oss. De andere man werd aangehouden in de gevangenis in Sittard, waar hij vastzit voor inbraken bij bedrijven. Ze zitten vast voor verder onderzoek.



Vorige week hield de politie al verschillende mensen aan vanwege een reeks brandstichtingen in Oss en een explosie bij Café het Berghje. Volgens de politie staan deze zaken los van elkaar.