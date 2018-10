Deel dit artikel:













Bruggetje Jannezand in de Biesbosch wordt toch in oude glorie hersteld Bruggetje Jannezand in Hank

HANK - Het bruggetje Jannezand in Hank wordt toch historisch verantwoord opgeknapt. Dat is dinsdagmiddag afgesproken in een overleg tussen de gemeente Werkendam en de Archiefkring Hank. Louis de Bot van de Archiefkring is enthousiast: "Ik ben helemaal blij. Ik zit al met een glas in mijn hand om er een toost op uit te brengen."

Geschreven door Robert te Veele

De Archiefkring Hank was aanvankelijk tegen de restauratieplannen van de gemeente, omdat de brug daarmee onherstelbaar zou worden aangetast. De gemeente wilde de palen onder de brug weghalen om onderzoek te kunnen doen naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens De Bot blijft de constructie nu behouden en wordt het beton gerepareerd. Nieuwe lik verf

Ook het staalwerk van de ophaalbrug blijft gespaard. Eerst wilde de gemeente nog een deel van de brug restaureren met onderdelen van een andere brug, Nu wordt het metalen gedeelte van de brug opgeknapt en krijgt het een nieuwe lik verf. LEES OOK: Restauratie Biesboschbruggetje Jannezand uitgesteld, want het moet historisch verantwoord gebeuren De kosten voor de restauratie blijven ook in de nieuwe plannen binnen het al eerder goedgekeurde budget van twee ton. Hierdoor hoeft het college niet met een voorstel terug naar de raad. Bezwaar

De restauratie stond eigenlijk voor deze week al gepland, maar werd door de bezwaarmakers tegengehouden. "Gelukkig hebben we op het nippertje het afbraakwerk kunnen voorkomen", aldus De Bot. "De werkzaamheden kunnen zo snel mogelijk beginnen." LEES OOK: Historisch bruggetje Jannezand in de Biesbosch beklad met graffiti Het bruggetje ligt afgelegen en aan een niet-doorgaande weg. Jannezand was in de Tweede Wereldoorlog en tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw de enige verbinding tussen Hank en de polder Oostwaard. Het was strategisch gelegen. Blijkbaar vond de Duitse bezetter dat ook, want in de oorlog werd het gebombardeerd.