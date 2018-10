Restauratie Biesboschbruggetje Jannezand uitgesteld, want het moet historisch verantwoord gebeuren

HANK - De geplande restauratie van het bruggetje Jannezand in Hank gaat voorlopig niet door. De werkzaamheden zouden dinsdag beginnen. In plaats hiervan gaat wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Werkendam, waar Hank onder valt, praten met Louis de Bot van Archiefkring Hank.

De leden van de archiefkring kunnen zich niet vinden in de plannen. Ze hadden burgemeester en wethouders gevraagd het besluit te heroverwegen en voelen zich gesteund door, naar hun zeggen, vele dorpsgenoten.

Ook vragen vanuit de raad

Het college besloot daarop eerst met de bezwaarmakers te willen praten en dat gebeurt dinsdagmiddag. Ook vanuit de gemeenteraad werden volgens de gemeente de afgelopen dagen vragen gesteld over het hoe en waarom van de restauratie. Het bruggetje, dat in de Biesbosch ligt, verkeert al langere tijd in slechte staat. Jannezand was in de Tweede Wereldoorlog en tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw de enige verbinding tussen Hank en de polder Oostwaard. Het was strategisch gelegen. Blijkbaar vond de Duitse bezetter dat ook, want in de oorlog werd het gebombardeerd.

"We zijn voor behoud van de pijlers en de gemeente lijkt het hiermee ook eens te zijn. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zeggen we hier in Hank. De gemeente neemt ons serieus. Ze was aanvankelijk van plan de brug op te hogen met delen van een andere brug. Hoe kun je de historie geweld aandoen?", aldus De Bot, die het gesprek optimistisch tegemoet ziet. Mogelijk schuift er ook een deskundige aan met wie maandag de situatie wordt bekeken.

'Recht doen aan historisch belang'

Het bruggetje ligt afgelegen en aan een niet-doorgaande weg. Voor de restauratie wil de gemeente 200.000 euro uittrekken. "Veel te weinig", volgens De Bot. Wethouder Matthijs van Oosten: “Wij willen het bruggetje Jannezand in ere herstellen en hebben daar een aanzienlijk bedrag voor beschikbaar gesteld. We willen daarmee recht doen aan het historisch belang van de brug. Daarmee hebben we als college en inwoners allemaal hetzelfde doel voor ogen.”

“Nu een groep inwoners van Hank voorstander blijkt van een andere manier van restaureren gaan we samen in gesprek. Als deze andere manier van restaureren ook een andere manier van ontmantelen betekent, staan wij daar in principe voor open en stellen we de geplande werkzaamheden voor nu even uit.” Vorig jaar nam de gemeente Werkendam eenzelfde besluit. Toen moest de renovatie worden opgeschort, wegens de (mogelijke) aanwezigheid van bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Besmeurd met graffiti

Het bruggetje kwam een week geleden in het nieuws, omdat graffitikunstenaars drie enorme woorden in de kleuren wit, blauw en spetterend paars op het bruggetje hadden gekalkt.

LEES OOK: Historisch bruggetje Jannezand in de Biesbosch beklad met graffiti