Snollebollekes 'knalt uit zunne panty' met groot concert in GelreDome Snollebollekes in het Gelredome. (foto: Snollebollekes).

BEST - Na The Rolling Stones, Justin Timberlake en Justin Bieber kunnen we straks 'van links naar rechts' in het GelreDome. Feestact Snollebollekes komt eind maart met een eigen show in het stadion. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

Feestartiest Rob Kemps uit Best kondigde zijn show aan op Instagram. Op zaterdagavond 30 maart staat Snollebollekes in het Arnhemse stadion. Gastoptredens

De feestact vult het programma niet alleen: tientallen gastoptredens zijn aangekondigd. Zo zijn Gerard Joling, de Vengaboys en Mooi Wark te zien. Ook de Gebroeders Ko uit Raamsdonksveer bestijgen het podium. Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. Het wordt volgens de organisatie 'een non-stop feest van 3,5 uur'. Dit weekend start de kaartverkoop. [instagram:https://www.instagram.com/p/Bot55dKiqVz/?taken-by=snollebollekes_official]