Weer auto in brand in Johan Doornstraat in Oss Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

OSS - Op de Johan Doornstraat in Oss is dinsdagnacht een auto in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg rond halfdrie de melding dat er brand was.

Geschreven door Karin Kamp

Hoewel de brandweermensen snel ter plaatse waren, kon niet worden voorkomen dat de auto volledig werd verwoest. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.



Burgernet verspreidde een oproep aan mensen om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien.



Twee auto's en busje uitgebrand

Het is niet voor het eerst dat er een autobrand is in de Johan Doornstraat. In juni brandden zo'n honderd meter verderop twee auto's en een busje uit.