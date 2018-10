Deel dit artikel:













Man uit Tilburg opgepakt voor btw-fraude, fiscus loopt 123.000 euro mis De politie deed maandagochtend verschillende invallen. (Archieffoto: Politie)

TILBURG - Een 29-jarige autohandelaar uit Tilburg is dinsdag op verzoek van de FIOD aangehouden. de Tilburger wordt ervan verdacht na de import geen btw te hebben afgedragen over de verkoop van dure auto’s. Volgens de FIOD gaat het om een bedrag van 123.000 euro over 2017.

Geschreven door Corné Verschuren

De Tilburger importeert auto’s in Duitsland. Het gaat om auto’s in de prijsklasse van ongeveer 100.000 euro. Bij de verkoop van de auto’s in Nederland moet btw worden afgedragen, maar dat is volgens de FIOD niet gebeurd en dus strafbaar.