Mede-eigenaar worden van een bierbrouwerij? Frontaal wil half miljoen euro ophalen via crowdfunding

BREDA - Nu ruikt de productiehal in De Faam in Breda nog naar pepermunt, maar als het aan Roel Buckens, eigenaar van brouwerij Frontaal, ligt dan hangt er binnenkort de geur van hop en bier. Vanaf november is de lokale bierbrouwer de huurder van de productiehal van de voormalige Bredase snoepfabriek.

Om de brouwerij annex proeflokaal in te richten en te laten draaien is Buckens via een crowdfundingsactie op zoek naar een half miljoen euro. En die zoektocht loopt gesmeerd. De actie is nog niet op de helft en de teller staat al op 272.00 euro. “We hadden de locatie al langer op het oog, maar een paar maanden geleden kregen we groen licht. Toen hebben we het idee opgepakt om de financiering rond te krijgen via een aandelenplan. Mensen kunnen dus mede-eigenaar worden van een lokale brouwerij”, legt Buckens uit.

Lokaal

Volgens hem komen de meeste investeerders uit Breda en liggen de geïnvesteerde bedragen tussen de 250 euro en 20.000 euro. “Ik heb me daar ook over verbaasd, maar mensen vinden het echt tof en geloven blijkbaar in onze lokale brouwerij.” De crowdfundingsactie kende een vliegende start en loopt nu iets minder snel, maar de Frontaal-eigenaar verwacht tegen het einde van november nog een flinke eindsprint. In totaal geeft het bedrijf 4200 aandelen uit.

Zeecontainers

Brouwerij Frontaal heeft nu een proeflokaal op de locatie Stek in de wijk Belcrum. Maar daar zijn ze naar eigen zeggen ‘uit de zeecontainers gegroeid’. Buckens wil graag dat zijn brouwerij in de wijk Belcrum en Liniekwartier blijft waar hij ooit begon. “Ik ben begonnen in een oude apotheek aan de Speelhuislaan en via Stek verhuizen we nu naar de Liniestraat. De brouwerij moet een bijzondere plek in de wijk worden om even een biertje te doen.”

Brouwerij Frontaal wil in De Faam de hele bierproductie weer in eigen hand nemen, want nu wordt een deel nog uitbesteed. Ook begint de brouwer een bliklijn. “We willen verder groeien in Nederland en in het buitenland. We exporteren al naar negen landen.” Op zaterdag 3 november houdt de brouwerij drie rondleidingen voor mensen die aandelen willen kopen. “