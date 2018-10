Brabanders bij het Nederlands elftal: Een aanvoerder, een debutant en een scorende linksback

ZEIST - Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt en Arnaut Groeneveld zijn de Brabanders die door bondscoach Ronald Koeman zijn opgeroepen voor de komende interlands met Duitsland en België. Vooral voor laatstgenoemde is het speciaal, want het is de eerste keer dat Groeneveld bij de selectie zit. “Ik heb wel gezonde spanning, maar zodra ik op het veld sta is dat dat weg.”

Dat zegt de 21-jarige buitenspeler in gesprek met FOX Sports. Groeneveld maakt een stormachtige ontwikkeling door. Hij koos afgelopen zomer voor een overstap van NEC naar Club Brugge en in België is Groeneveld ‘on fire’ met vijf doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden. "Ik hoor wel vaker van mensen dat mijn ontwikkeling heel snel gaat, maar daar sta ik zelf eigenlijk niet echt bij stil", zei Danjuma Groeneveld tegen OnsOranje in Zeist.

De buitenspeler is blij dat bondscoach Ronald Koeman hem bij de selectie van Oranje heeft gehaald. "Dit is een heel grote eer en ik hoop dat ik de kans krijg me te bewijzen. Het zou mooi zijn als ik komende week al mijn debuut kan maken."

Aanvoerder

Ook Virgil van Dijk is weer van de partij in Zeist. De centrale verdediger is aanvoerder onder Ronald Koeman en de bondscoach is streng voor de Bredanaar. Zo was Koeman boos op Van Dijk na zijn fout bij de 2-1 van Olivier Giroud in het eerste duel in de Nations League tegen Frankrijk. “Hij kon er beter bij dan ik, maar dan nog zijn er altijd mogelijkheden om het hem moeilijk te maken”, zegt Van Dijk in gesprek met VI.

“Met de bondscoach heb ik hierover een goed gesprek gehad en dat is ook belangrijk. Dat je samen analyseert wat, hoe en waarom dingen niet goed gaan.” Van Dijk is daarnaast blij dat Koeman op dezelfde positie als hem heeft gespeeld. “Ik kan op mijn beurt aan hem vragen wat hij zou hebben gedaan in die situatie. Je moet uit elke situatie leren en beter worden.”

Lastige situatie

Ook Patrick van Aanholt mocht zich weer melden bij Oranje. Toch is het huwelijk tussen Van Aanholt en Oranje nog niet zoals de 28-jarige linksback het zelf graag had gezien. De in Den Bosch geboren van Aanholt zit in een lastige situatie bij Oranje. Hij speelt wel elke week bij Crystal Palace in de Premier League en scoorde nog in de laatste wedstrijd tegen Bournemouth (zie tweet hieronder). Maar Van Aanholt kreeg nog onder geen enkele bondscoach een echte kans in het Nederlands elftal. In de vorige interlandperiode moest Van Aanholt tegen Peru plaatsnemen op de tribune, tegen Frankrijk zat hij wel op de bank maar mocht hij niet invallen. In totaal speelde Van Aanholt acht interlands. Een laag aantal, aangezien hij al in 2013 zijn eerste interland speelde.

Patrick van Aanholt dit seizoen bij Crystal Palace in de Premier League

Acht wedstrijden

720 speelminuten

1 doelpunt

1 assist

Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt en Arnaut Groeneveld komen met het Nederlands elftal komende zaterdag 13 oktober om 20.45 uur in actie tegen Duitsland in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Dat is het tweede duel van Oranje in de Nations League. De eerste wedstrijd ging met 2-1 verloren in en tegen Frankrijk. Een paar dagen later, op dinsdag, staat de Derby der Lage Landen op het programma. Oranje gaat dan voor een oefenduel op bezoek bij de huidige nummer één van de wereld: België.