Drugsdealers opgepakt bij politieactie in Roosendaal Archieffoto: Politie.nl

ROOSENDAAL - In een onderzoek naar drugsdealers heeft de de politie in Roosendaal en Rucphen dinsdagavond vier mannen aangehouden. Bij doorzoekingen van meerdere huizen en garageboxen in de wijk Langdonk werden partijen hard- en softdrugs en contant geld gevonden.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens de politie gingen aan het onderzoek vele weken van voorbereiding vooraf. De eerste aanhoudingen gebeurden rond halfzeven op de Raadhuisstraat in Roosendaal en de Rijksweg Zuid in Rucphen. Daar liepen twee mannen (25 en 26) uit Roosendaal en Bergen op Zoom tegen de lamp. Ze hadden kleine hoeveelheden cocaïne en hennep bij zich dat ze net hadden gekocht. De verdachten moesten mee naar het politiebureau en mochten na verhoor gaan. Drugsdealers in de cel

Een halfuur later werden aan de Lindenburg in Roosendaal twee inwoners (20 en 23) opgepakt. Ze worden verdacht van het dealen van drugs. Ze zijn in de cel gezet en zitten nog vast. De politie besloot vervolgens een bedrijfspand aan de Lindenburg, een huis en een garagebox aan de Susannadonk en een woning aan de Dingenadonk te doorzoeken. Computerapparatuur

Daar werden soft- en harddrugs, computerapparatuur en minimaal vijftienduizend euro aan contant geld gevonden. In de wijk werden twee auto's en twee bromfietsen die bij de verkoop van drugs werden gebruikt in beslag genomen.